Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве звучит воздушная тревога и гремят взрывы

Кроме того, сирены включены в Житомирской и Черниговской областях.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы прогремели в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — рассказали журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена тревога с воздуха.

Кроме того, сирены включены в Житомирской и Черниговской областях. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по академии в Харькове, где у Вооружённых сил Украины располагался военный штаб.