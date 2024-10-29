В Киеве звучит воздушная тревога и гремят взрывы

Взрывы прогремели в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов», — рассказали журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена тревога с воздуха.
Кроме того, сирены включены в Житомирской и Черниговской областях. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее подпольщик Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по академии в Харькове, где у Вооружённых сил Украины располагался военный штаб.