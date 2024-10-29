Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ под Курском

Морпехи Черноморского флота российской группировки войск «Север» ликвидировали в Курской области колонну бронетехники Вооруженных сил Украины. Подробности озвучили представители Минобороны России.
По данным ведомства, противник намеревался атаковать позиции ВС РФ. Для этого он направил в бой колонну бронированных машин. Среди них было два танка.
Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов обнаружили эту колонну. В результате координаты были переданы на командный пункт.
«Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ», — указано в сообщении.
Украинцы были вынуждены бросить своих раненых и убитых бойцов. Они сбежали, оставив вооружение, боеприпасы НАТО и специальную технику.
Ранее сообщалось, что морпехи ТОФ без потерь разгромили опорный пункт ВСУ в Курской области. Работу провели бойцы группировки войск «Север».