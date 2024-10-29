Мэр Иркутска передал родственникам участников СВО ордена Мужества

«Наши земляки погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Это настоящие мужчины — стойкие и сильные духом. Они выбрали для себя путь защитников Отечества, приняли решение бороться за правду и справедливость и оставались верны ему до последнего момента. Хочу выразить семьям бойцов слова искренней поддержки. Потеря близких — всегда тяжелая и невосполнимая утрата. Будьте стойкими и сильными. Иркутяне гордятся подвигами ваших сыновей, братьев, мужей, отцов», — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.