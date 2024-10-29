Мэр Иркутска передал родственникам участников СВО ордена Мужества

Их удостоены посмертно Андрей Петров, Андрей Пучкин, Илья Легкодимов, Руслан Органов, Максим Усанов, Александр Малышев.
Семье Руслана Органова была передана Медаль «За Отвагу». Указ о присвоении этой высокой награды подписан президентом страны еще при жизни бойца, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Наши земляки погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Это настоящие мужчины — стойкие и сильные духом. Они выбрали для себя путь защитников Отечества, приняли решение бороться за правду и справедливость и оставались верны ему до последнего момента. Хочу выразить семьям бойцов слова искренней поддержки. Потеря близких — всегда тяжелая и невосполнимая утрата. Будьте стойкими и сильными. Иркутяне гордятся подвигами ваших сыновей, братьев, мужей, отцов», — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.
Напомним, в Иркутске продолжается работа по увековечиванию памяти погибших в зоне проведения СВО. Мемориальные доски размещают на фасадах образовательных учреждений, в которых учились военнослужащие.