В Пермском крае простятся с погибшим в СВО оператором дронов Тиуновым

Ранее perm.aif.ru писал, что в ходе миномётного обстрела в зоне спецоперации погиб рядовой из Прикамья Артём Мизёв. Его не стало 8 сентября. Он вёл интенсивный огонь по противнику из оборудованной им пулемётной точки, когда начался обстрел, и получил осколочное ранение.