В Пермском крае простятся с погибшим в СВО оператором дронов Тиуновым

Прощание с погибшим в СВО оператором дронов Николаем Тиуновым пройдёт в Пермском крае, сообщили в администрации Верещагинского округа.
Военнослужащего не стало 18 августа.
«Рядовой был оператором отделения (fry-дронов) взвода (беспилотных двигательных аппаратов) штурмовой роты мотострелкового батальона. Родился 10 января 1996 года. Окончил школу № 1 города Верещагино. В Зюкайском аграрном техникуме выучился на электромонтёра. В 2014—2015 годах проходил службу по призыву», — рассказали в администрации.
У жителя Прикамья остались жена и дочь. Церемония прощания состоится 29 октября в 12:00 во Дворце досуга города Верещагино по улице Железнодорожной, 16. Отпевание — в 13:00 в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
Ранее perm.aif.ru писал, что в ходе миномётного обстрела в зоне спецоперации погиб рядовой из Прикамья Артём Мизёв. Его не стало 8 сентября. Он вёл интенсивный огонь по противнику из оборудованной им пулемётной точки, когда начался обстрел, и получил осколочное ранение.