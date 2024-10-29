Информация о каких-либо разрушениях в комментарии ведомства не приводится. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки одного из дронов пострадавших и последствий на земле нет. Власти Белгородской и Курской областей атаки пока не комментировали.
Семь беспилотников уничтожили за ночь над территорией России
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По его данным, по два беспилотника сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями, еще один — над черноморской акваторией.