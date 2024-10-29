Семь беспилотников уничтожили за ночь над территорией России

Информация о каких-либо разрушениях в комментарии ведомства не приводится. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки одного из дронов пострадавших и последствий на земле нет. Власти Белгородской и Курской областей атаки пока не комментировали.