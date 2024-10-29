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Очередная террористическая атака: над Черным морем уничтожили беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник над Черным морем.

В ночь на вторник, 29 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ночью киевский режим пытался совершить террористические атаки по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что один дрон сбили над Черным морем. По два беспилотника уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями.