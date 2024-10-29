ФСБ показала новые кадры с места уничтожения диверсантов в Брянской области

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ФСБ России показала новые кадры с места уничтожения диверсантов, попытавшихся 27 октября вторгнуться в Брянскую область.
18+
Материал для лиц старше 18 лет
27 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, противнику нанесено огневое поражение.