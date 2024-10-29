ФСБ показала новые кадры с места уничтожения диверсантов в Брянской области

27 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, противнику нанесено огневое поражение.