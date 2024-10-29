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В зоне СВО погиб штурмовик из Ростовской области

42-летний Олег Лапоногий получил смертельное ранение 23 августа.

Молодой человек проживал в поселке Веселом. В июне 2024 года Олег решил пополнить ряды бойцов специальной военной операции и подписал контракт военными структурами. Он был солдатом второй штурмовой бригады, известной как «Шторм-2». Во время одного из разведывательных заданий его ранили.

Олега госпитализировали. После выздоровления он вернулся к своим товарищам в штурмовую бригаду в Артемовском районе, недалеко от Верхнекаменска.

23 августа при выполнении боевой задачи погиб боец Олег Лапоногий. Он погиб в результате минометного обстрела.

Как сообщила газета «Веселовские вести», Олег Лапоногий посмертно был награжден орденом Мужества.