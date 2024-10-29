В зоне СВО погиб штурмовик из Ростовской области

Молодой человек проживал в поселке Веселом. В июне 2024 года Олег решил пополнить ряды бойцов специальной военной операции и подписал контракт военными структурами. Он был солдатом второй штурмовой бригады, известной как «Шторм-2». Во время одного из разведывательных заданий его ранили.