В зоне СВО погиб штурмовик из Ростовской области

Молодой человек проживал в поселке Веселом. В июне 2024 года Олег решил пополнить ряды бойцов специальной военной операции и подписал контракт военными структурами. Он был солдатом второй штурмовой бригады, известной как «Шторм-2». Во время одного из разведывательных заданий его ранили.
Олега госпитализировали. После выздоровления он вернулся к своим товарищам в штурмовую бригаду в Артемовском районе, недалеко от Верхнекаменска.
23 августа при выполнении боевой задачи погиб боец Олег Лапоногий. Он погиб в результате минометного обстрела.
Как сообщила газета «Веселовские вести», Олег Лапоногий посмертно был награжден орденом Мужества.