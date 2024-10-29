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WP рассказала, как лесополосы стали жизненно важны в боях на Украине

Лесополосы, созданные в советский период для защиты почвы от ветра и эрозии, стали для российской и украинской армий ключевыми объектами в украинской степи, пишет Washington Post.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Ряды деревьев, рассаженные по территориям, где сейчас проводится военная операция, дают военнослужащим укрытие от беспилотников, а также время и место для строительства укрепленных бункеров и дорог для доступа к позициям. Это сделало лесополосы одними из самых ценных элементов рельефа, особенно в сельской местности, где зданий слишком мало или они уничтожены, отмечает издание.

Украинские солдаты сказали газете, что контроль над лесополосами может иметь решающее значение для победы или поражения в бою.

Солдаты рассказали, что ценятся широкие и густые лесополосы, еще один плюс — расположение на возвышенности. В посадках можно лучше спрятать технику и оборудование, окопаться и сделать блиндажи. Аналогичным образом лесополосы используют и российские войска, говорят они.

За последнюю неделю Россия взяла под свой контроль несколько населенных пунктов в ДНР — это Цукурино (вблизи Седидово и Украинска), Измайловка (в том же районе), Александрополь (в республике несколько таких населенных пунктов, один из них тоже недалеко от Украинска) и др.

Накануне, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Сейчас они действуют до 9 ноября, в случае продления крайним сроком будет 7 февраля будущего года. Режимы регулярно продлеваются с начала российской военной операции.