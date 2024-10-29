WP рассказала, как лесополосы стали жизненно важны в боях на Украине

Ряды деревьев, рассаженные по территориям, где сейчас проводится военная операция, дают военнослужащим укрытие от беспилотников, а также время и место для строительства укрепленных бункеров и дорог для доступа к позициям. Это сделало лесополосы одними из самых ценных элементов рельефа, особенно в сельской местности, где зданий слишком мало или они уничтожены, отмечает издание.