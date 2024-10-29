WP рассказала, как лесополосы стали жизненно важны в боях на Украине

Ряды деревьев, рассаженные по территориям, где сейчас проводится военная операция, дают военнослужащим укрытие от беспилотников, а также время и место для строительства укрепленных бункеров и дорог для доступа к позициям. Это сделало лесополосы одними из самых ценных элементов рельефа, особенно в сельской местности, где зданий слишком мало или они уничтожены, отмечает издание.
Украинские солдаты сказали газете, что контроль над лесополосами может иметь решающее значение для победы или поражения в бою.
Солдаты рассказали, что ценятся широкие и густые лесополосы, еще один плюс — расположение на возвышенности. В посадках можно лучше спрятать технику и оборудование, окопаться и сделать блиндажи. Аналогичным образом лесополосы используют и российские войска, говорят они.
Накануне, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Сейчас они действуют до 9 ноября, в случае продления крайним сроком будет 7 февраля будущего года. Режимы регулярно продлеваются с начала российской военной операции.