Forbes: ВСУ потеряли почти столько же техники, сколько получили от Запада

Издание отметило, что на этом фоне неплохой новостью стало то, что Хорватия готова заменить свой парк танков и боевых машин времен Холодной войны. Так, власти Хорватии продадут 30 старых танков М-84, а также 30 устаревших боевых машин М-80 правительству Германии, которое затем передаст их киевскому режиму. В свою очередь Загреб планирует потратить полученные средства Берлина на покупку новых танков Leopard 2A8 немецкого производства.