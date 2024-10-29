Forbes: ВСУ потеряли почти столько же техники, сколько получили от Запада

Украина в ходе конфликта потеряла практически столько же боевой техники, сколько ей предоставили западные кураторы за время проведения спецоперации и теперь ВСУ остро нуждаются в новых поставках бронетехники, об этом написал журнал Forbes.
Издание отметило, что на этом фоне неплохой новостью стало то, что Хорватия готова заменить свой парк танков и боевых машин времен Холодной войны. Так, власти Хорватии продадут 30 старых танков М-84, а также 30 устаревших боевых машин М-80 правительству Германии, которое затем передаст их киевскому режиму. В свою очередь Загреб планирует потратить полученные средства Берлина на покупку новых танков Leopard 2A8 немецкого производства.
В статье уточнили, что при наличии 60 бывших хорватских танков и боевых машин, Украина могла бы вооружить два батальона или половину бригады.
Журнал подчеркнул, что за время проведения СВО союзники Киева предоставили около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров.
«А вот украинцы потеряли почти ровно столько же бронетехники, сколько получили от союзников», — говорится в материале.
Издание заключило, что воспользовавшись растущим истощением украинских сил, ВС России удваивают свои атаки и продвигаются на нескольких критических участках всей линии боевого соприкосновения.