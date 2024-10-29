В зону СВО поставили первых роботов «Курьер»

В Народном фронте уточнили, что разработчики «Курьера» призывают изобретателей и инженеров со всей России присоединяться к изготовлению робототехнического комплекса. «Очень важно наладить максимально возможный объем выпуска продукции, в одиночку сделать это не возможно. Мы приняли решение масштабировать производство, мы призываем регионы присоединиться к нашей работе, если каждый регион будет делать по 10 единиц техники, это позволит насытить потребности бойцов в НРТК “Курьер”, — рассказал разработчик Михаил.