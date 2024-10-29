В зону СВО поставили первых роботов «Курьер»

«Мы разработали “Курьер”, чтобы наши ребята на фронте действовали на безопасном удалении от средств поражения противника, не подвергая себя опасности. Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, а также вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия, тем самым облегчить выполнение боевых задач нашим военнослужащим и сохранить им жизнь», — сказал разработчик НРТК «Курьер» Михаил.
По словам собеседника агентства, робототехнический комплекс оснащен системой сброса, предназначенной для проведения минного заграждения, многофункциональным боевым модулем увеличенной емкости боеприпасов с возможностью установки гранатомет АГС-17, пулеметы НСВТ или ПКТ, которая обеспечивает ведение эффективного огня по объектам и живой силе противника, манипулятором для эвакуации раненых, модулем в виде переднего катка для осуществления разминирования, генератором для дополнительного источника питания.
Наращивание производства
В Народном фронте уточнили, что разработчики «Курьера» призывают изобретателей и инженеров со всей России присоединяться к изготовлению робототехнического комплекса. «Очень важно наладить максимально возможный объем выпуска продукции, в одиночку сделать это не возможно. Мы приняли решение масштабировать производство, мы призываем регионы присоединиться к нашей работе, если каждый регион будет делать по 10 единиц техники, это позволит насытить потребности бойцов в НРТК “Курьер”, — рассказал разработчик Михаил.
«Мы помогаем масштабировать производство, предоставляем полигоны для испытания техники, знакомим ребят с другими “кулибиными”, чтобы они могли взаимодействовать, обмениваться опытом. Также Народный фронт организует передачу “Курьеров” на передовую», — добавил представитель «Кулибин-клуба» Народного фронта Глеб.
«Кулибин-клуб» Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы.