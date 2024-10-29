ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье», — сообщили там.