Олбани
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье», — сообщили там.