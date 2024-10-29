ВС России освободили Селидово в ДНР

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР, сообщило Минобороны.
«В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск “Центр” полностью освобожден город Селидово Донецкой народной республики», — подчеркнули в ведомстве.
Российские войска сначала практически взяли этот 24-тысячный город в кольцо. Они закрепились в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке.
Ранее во вторник стало известно, что армия освободила еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
Ключевой для Киева город в этой части ДНР — Покровск (Красноармейск). Это важный логистический узел, через который проходит снабжение войск со стороны Запорожья.