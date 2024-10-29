Белоусов поздравил военных со взятием города и двух сел

Также 29 октября Минобороны сообщило, что российские войска взяли город Селидово в ДНР. Он лежит к северо-западу от Донецка. Бои за Селидово продолжались последний месяц, в течение которого Минобороны последовательно сообщало о занятии населенных пунктов, расположенных к северу и югу от города.