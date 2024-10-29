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Белоусов поздравил военных со взятием города и двух сел

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих со взятием сел Катериновка, Доброволье и города Горняк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в телеграм-канале самого ведомства.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Белоусов поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил надежду, что они «продолжат с честью выполнять все поставленные задачи».

Катериновка и Доброволье, так же, как и Горняк, расположены вблизи крупного укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) — города Курахово. Этот город прикрывает дорогу на Покровск — важнейший транспортный и железнодорожный узел для ВСУ в регионе.

Также 29 октября Минобороны сообщило, что российские войска взяли город Селидово в ДНР. Он лежит к северо-западу от Донецка. Бои за Селидово продолжались последний месяц, в течение которого Минобороны последовательно сообщало о занятии населенных пунктов, расположенных к северу и югу от города.

Накануне российская армия зашла в населенный пункт Цукурино. С начала года Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов, крупнейшие из которых — Авдеевка и Угледар.