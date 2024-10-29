Белоусов поздравил военных со взятием города и двух сел

Белоусов поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил надежду, что они «продолжат с честью выполнять все поставленные задачи».
Катериновка и Доброволье, так же, как и Горняк, расположены вблизи крупного укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) — города Курахово. Этот город прикрывает дорогу на Покровск — важнейший транспортный и железнодорожный узел для ВСУ в регионе.
Также 29 октября Минобороны сообщило, что российские войска взяли город Селидово в ДНР. Он лежит к северо-западу от Донецка. Бои за Селидово продолжались последний месяц, в течение которого Минобороны последовательно сообщало о занятии населенных пунктов, расположенных к северу и югу от города.
Накануне российская армия зашла в населенный пункт Цукурино. С начала года Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов, крупнейшие из которых — Авдеевка и Угледар.