На Донбассе в бою погиб стрелок из Каменска-Уральского

Мужчина родился и вырос в Каменске-Уральском. Он окончил школу № 30. В профессиональном лицее «Синарский» он получил специальности. Затем уралец трудился в сфере строительства. Также он активно занимался боксом, единоборствами, вело и мотоспортом.