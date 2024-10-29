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На Донбассе в бою погиб стрелок из Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с 30-летним бойцом, погибшим на Донбассе.

Источник: администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с бойцом, погибшим в бою на Донбассе. Евгению Шатунову было 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мужчина родился и вырос в Каменске-Уральском. Он окончил школу № 30. В профессиональном лицее «Синарский» он получил специальности. Затем уралец трудился в сфере строительства. Также он активно занимался боксом, единоборствами, вело и мотоспортом.

— Трудолюбивый, жизнерадостный, добрый, доверчивый человек, любящий муж и заботливый отец, — так отзываются о нем родные и близкие, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.

Летом 2024 года Евгений Шатунов заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону спецоперации. 9 октября мужчина участвовал в бою за село Новгородовка на Донбассе. Стрелок погиб. За храбрость его посмертно наградили орденом Мужества.

Прощание с бойцом состоится 30 октября. Похоронят мужчину Отечества на Ивановском кладбище.