Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи ВСУ пытались совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Сбиты семь украинских дронов: один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области и два — над территорией Курской области.