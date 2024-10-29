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Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Около 13.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи ВСУ пытались совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Сбиты семь украинских дронов: один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области и два — над территорией Курской области.