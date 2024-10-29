В пытавшейся прорваться в Брянскую область украинской ДРГ было около 10 человек

«Пешая ДРГ противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки пограничным управлением ФСБ России, Росгвардией и Министерства обороны России. По ДРГ общей численностью около 10 человек были нанесены удары артиллерией Министерства обороны и FPV-дронами Росгвардии», — говорится в сообщении.