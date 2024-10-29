Олбани
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пытавшейся прорваться в Брянскую область украинской ДРГ было около 10 человек

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Украинская ДРГ, пытавшаяся прорваться в Брянскую область, состояла из 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Пешая ДРГ противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки пограничным управлением ФСБ России, Росгвардией и Министерства обороны России. По ДРГ общей численностью около 10 человек были нанесены удары артиллерией Министерства обороны и FPV-дронами Росгвардии», — говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что четверо диверсантов уничтожены при попытке вторжения в Брянскую область 27 октября. По данным спецслужбы, уничтоженные члены диверсионной группы, предположительно, являются иностранными наемниками.