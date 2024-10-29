Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение украинским войскам у сел Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, которые находятся в Суджанском районе.
«Подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка», — говорится в сообщении.
Потери ВСУ составили до 60 человек убитыми и ранеными, отметили в Минобороны. Кроме того, были уничтожены две украинские боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей, добавили там.
Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа и до сих пор там продолжаются бои. 12 августа губернатор региона Алексей Смирнов сообщал, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов. Спустя месяц Минобороны России отчиталось об освобождении 12 населенных пунктов.
ВСУ потеряли управление своими войсками в Курской области, около 2 тыс. украинских солдат не понимают, что они окружены, заявил президент России Владимир Путин 25 октября.