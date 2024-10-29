«Наша армия продолжает настойчиво выдавливать противника с нашей земли. На купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над несколькими важными участками купянского фронта. Мы приближаемся к Купянску. Наш противник это видит отчетливо, поэтому местные оккупационные власти задерживаться в городе не собираются», — сказал собеседник агентства.
Ганчев: украинские власти Купянска покидают город из-за приближения ВС РФ
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские войска приближаются к Купянску Харьковской области, выдавливая Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данном направлении, украинские власти в связи с этим покидают город, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.