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Ганчев: украинские власти Купянска покидают город из-за приближения ВС РФ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские войска приближаются к Купянску Харьковской области, выдавливая Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данном направлении, украинские власти в связи с этим покидают город, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: РИА "Новости"

«Наша армия продолжает настойчиво выдавливать противника с нашей земли. На купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над несколькими важными участками купянского фронта. Мы приближаемся к Купянску. Наш противник это видит отчетливо, поэтому местные оккупационные власти задерживаться в городе не собираются», — сказал собеседник агентства.