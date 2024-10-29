Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 29 октября 2024 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ у Дарьино и Новоивановки, продолжив наступление и нанесли поражение формированиям противника районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 16 бригад противника в Курской области. Операция продолжается.
За сутки потери ВСУ составили свыше 400 человек, 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, из них одна самоходная артиллерийскяю установка Krab польского производства, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 24 автомобиля.
С начала боевых действий Киев потерял свыше 27 950 военнослужащих. Уничтожено 179 танков, 100 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 24 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабная машина.
Заявление Москальковой о пропавших жителях Курской области
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец пока не ответил на просьбу РФ о данных по жителям Курской области, пропавшим при нападении ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Я пока не получила ответа и это вызывает у меня тревогу, потому что пропажа гражданских лиц в зоне боевых действий, на той территории, где находятся сегодня ВСУ, это было бы нарушением международных норм права.
Она призвала международное сообщество и Красный Крест помочь обеспечить их безопасность и возвращение.
Доклад Киева главе Пентагона о действиях ВСУ в регионе
Глава Минобороны США Ллойд Остин был проинформирован о планах ВСУ в Курской области во время визита в Киев, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Глава военного ведомства получил персональный брифинг о действиях украинских войск.
Атака дрона на автомобиль в Курской области
Уголовное дело, включая статью о теракте, возбуждено после атаки украинского дрона на автомобиль с мирными жителями в Льговском районе Курской области, в результате которой погибли два человека. Ранее губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что дрон сбросил два взрывных устройства. Следствие установило, что 28 октября украинские боевики нанесли удар по автомобилю с двумя мирными жителями, используя FPV-дрон, оснащенный взрывчаткой. Уголовное дело включает обвинения в убийстве, незаконном пересечении госграницы РФ, теракте и незаконном обороте оружия.