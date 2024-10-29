Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 29 октября 2024 года

С начала боевых действий Киев потерял свыше 27 950 военнослужащих. Уничтожено 179 танков, 100 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 24 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабная машина.