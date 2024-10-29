На Украине признали тенденцию к росту дезертирства

Издание «Украинская правда» 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.