На Украине признали тенденцию к росту дезертирства

«Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставление части есть», — приводит слова Кравченко украинское издание «Страна.ua».
Он уточнил, что речь идет о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов.
Издание «Украинская правда» 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
Украинский телеканал «Новости.Live» со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Рады Руслан Горбенко сообщал, что на Украине за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.