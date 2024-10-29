В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

С 20.39 мск сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. Позже ее объявили в Сумской. В 22.35 тревога прозвучала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.