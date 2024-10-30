Под удар украинского БПЛА по Чечне попали пленные ВСУ, заявил Кадыров

Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.