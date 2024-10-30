Под удар украинского БПЛА по Чечне попали пленные ВСУ, заявил Кадыров

Глава республики подчеркнул в своем Telegram-канале, что погибших среди сотрудников и учащихся университета спецназа нет, однако, по его словам, жертвы есть среди украинских пленных. По его словам, на каждом стратегическом объекте находятся до десяти пленных.
«Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Кадыров, призвав Киев осознать, что такими атаками он вредит лишь своим гражданам.
Атака на РУС, заявил он, только раззадорит чеченских бойцов, и «укронатовским шайтанам» остается только ждать «жесткого возмездия». Глава Чечни также выразил уверенность, что офицеры с честью выполнят стоящие перед ними задачи.
Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.