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Российские военкоры заявили, что ВС РФ начали штурмовые действия у Курахово

Силы российской армии продвигаются к населенному пункту со стороны Островского.

Источник: Аргументы и факты

Военные Вооруженных сил Украины продолжают продвижение в зоне специальной военной операции. О ситуации в ДНР рассказали военные корреспонденты Юрий Котенок и Руслан Татаринов в своих Telegram-каналах.

По их данным, солдаты начали штурм восточных окраин города Курахово. Они двигаются со стороны Островского.

«Зашли в городскую застройку Курахово», — уточнил Котенок.

До этого момента сообщалось о том, что ВС РФ зашли в административные границы города. Сейчас же фактически началась сама битва за него.

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в городе Курахово оказалась фактически в оперативном окружении ВС РФ. На это повлияло освобождение близлежащих населённых пунктов.