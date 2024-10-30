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Депутат Рады Скороход: более 100 тысяч бойцов дезертировали из ВСУ

Украинские рабочие оказываются на передовой, а офицеры ВСУ сидят в тылу.

Свыше 100 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины дезертировали или самовольно оставили часть, заявила украинский парламентарий Анна Скороход.

«Самовольное оставление части, дезертирство, я не буду называть цифру, скажу, больше 100 тысяч», — сказала она.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала «Новости Live».

При этом Скороход призналась, что не может ответить на вопрос украинцев о том, что обычные украинские рабочие оказываются на передовой, а офицеры ВСУ сидят в тылу.

«Почему у нас сражается от десяти процентов, а в лучшем случае до 15 процентов от общего количества армии? Почему?», — сказала депутат Рады.

Ранее военный юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачёв также заявил, что с начала специальной военной операции дезертировали свыше 100 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины.