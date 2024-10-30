В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

«Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. На данный момент в Неклиновском районе уничтожено четыре БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, последствия на земле уточняются.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
«Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. На данный момент в Неклиновском районе уничтожено четыре БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, последствия на земле уточняются.