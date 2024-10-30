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В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. На данный момент в Неклиновском районе уничтожено четыре БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, последствия на земле уточняются.