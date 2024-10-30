Приходько: ВСУ применили «тихую тактику» при атаке на автобус в Горловке

«Сегодня был атакован в очередной раз автобус второго маршрута. Украина применила тактику тихой “атаки”. РЭБ был включён на этом автобусе, он был хороший. Они просто подняли сверху дрон, выключили винты, и он просто камнем упал на автобус», — сказал Приходько в беседе с РИА Новости.