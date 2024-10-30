Правоохранители задержали мошенников за кражу денег у участников СВО

Согласно предварительному расследованию, жертвы подписывали контракт с Минобороны РФ. Сотрудники пункта отбора оформляли документы и присваивали сим-карты, чтобы выдать гражданам вместе с зарплатными картами. Последние были привязаны к этим номерам.