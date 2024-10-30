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Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Штурмовые группы 20-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских войск при освобождении Катериновки в ДНР обнаружили на позициях противника в основном вооружение стран НАТО, об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным «Енисей».

Источник: © РИА Новости

Минобороны РФ о взятии под контроль Катериновка сообщили 29 октября: подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили этот населенный пункт в ДНР. Позднее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР.

«Во время, соответственно, штурмовых боевых действий в направлении населенного пункта Катериновка были найдены на позициях ВСУ боеприпасы стран НАТО, такие как противотанковая мина B52 (m/52B — ред.), мина M18A1 Claymore, боеприпасы польского бесшумного миномета LMP-2017, осколочные и дымовые гранаты, патроны натовского калибра 5,56, боеприпасы на подствольный гранатомет», — рассказал РИА Новости инженер батальона с позывным «Енисей».

Помимо мин и боеприпасов, по его словам, были обнаружены станковый гранатомет MK19, созданный в 1960-х году в США, и крупнокалиберный станковый пулемет М2 «Браунинг» американского производства, разработанный в 30-х годах прошлого столетия.

«При действии штурмовых подразделений ВС РФ с военнослужащих ВСУ были сняты различные шевроны … как развлекательного характера, так и штатные шевроны», — добавил военнослужащий.

Среди трофейных шевронов есть и с изображением флага США.