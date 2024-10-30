Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки

Минобороны РФ о взятии под контроль Катериновка сообщили 29 октября: подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили этот населенный пункт в ДНР. Позднее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР.