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Анохин: в Смоленске пресекли атаку трёх беспилотников ВСУ

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные предотвратили атаку трёх беспилотных летательных аппаратов в Смоленске, проинформировал глава Смоленской области Василий Анохин.

Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

«На территории города Смоленска силы ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку трёх БПЛА ВСУ. Пострадавших нет. Специалисты оперативных служб работают на местах происшествия», — написал губернатор в Telegram.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины ударили беспилотником по многоквартирному дому в Белгороде. В результате атаки никто не пострадал.