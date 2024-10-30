Анохин: в Смоленске пресекли атаку трёх беспилотников ВСУ

Российские военные предотвратили атаку трёх беспилотных летательных аппаратов в Смоленске, проинформировал глава Смоленской области Василий Анохин.
Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
«На территории города Смоленска силы ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку трёх БПЛА ВСУ. Пострадавших нет. Специалисты оперативных служб работают на местах происшествия», — написал губернатор в Telegram.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины ударили беспилотником по многоквартирному дому в Белгороде. В результате атаки никто не пострадал.