Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, еще по три — над Орловской и Брянской областями и один дрон — над территорией Белгородской области.