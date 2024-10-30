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Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, еще по три — над Орловской и Брянской областями и один дрон — над территорией Белгородской области.