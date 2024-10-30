Пленный рассказал, кто тренирует ВСУ на полигонах в Британии

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Инструкторы минимум восьми стран НАТО проводят тренировки с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигонах Великобритании. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов.
«Обучался в Великобритании. Меня послали с нашей украинской учебки. Конкретно нас учили румыны, финны и англичане, плюс наши инструкторы, которые приехали с нами из Украины. А вообще там порядка восьми стран можно насчитать», — сказал пленный.
В распоряжении ТАСС также оказались кадры с полигона в Великобритании, где ВСУ проходили учебную подготовку. Материалы предоставили российские спецслужбы.