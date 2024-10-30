Пленный рассказал, кто тренирует ВСУ на полигонах в Британии

«Обучался в Великобритании. Меня послали с нашей украинской учебки. Конкретно нас учили румыны, финны и англичане, плюс наши инструкторы, которые приехали с нами из Украины. А вообще там порядка восьми стран можно насчитать», — сказал пленный.