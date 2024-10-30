В США выступили со зловещим предупреждением о России

В статье отмечается, что украинские военные отчаянно пытаются удержать оборону на востоке страны, но в некоторых районах теряют позиции. Надежды на абсолютную победу тают, а поддержка Запада ослабевает, пишет издание.



Становится все легче представить себе перспективу того, что Украина пойдет на компромисс с Россией — уступит территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности со стороны Запада, указывает WP.



В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.