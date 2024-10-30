ВСУ открыли огонь по селу в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по селу Благовещенка в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Сейчас ВСУ обстреливают село Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Прошу жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО», — написал Балицкий.
Кроме того, по его словам, минувшей ночью украинский дрон атаковал село Сладководное Куйбышевского муниципального округа.
«Разрушения получило частное домовладение, благо, пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.