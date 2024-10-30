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ВСУ открыли огонь по селу в Запорожской области

Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли село Благовещенка в Запорожской области.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по селу Благовещенка в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сейчас ВСУ обстреливают село Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Прошу жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО», — написал Балицкий.

Кроме того, по его словам, минувшей ночью украинский дрон атаковал село Сладководное Куйбышевского муниципального округа.

«Разрушения получило частное домовладение, благо, пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.