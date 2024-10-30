Здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве повреждено после ночных взрывов, заявил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
«Ночью было попадание обломков сбитого БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал он.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Воздушную тревогу в столице и области объявили в 1:32, она продлилась почти три часа. Кроме того, сирены звучали в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.