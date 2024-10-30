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В Воронежской области сбили один украинский беспилотник 30 октября

Враг вновь атаковал наш регион с воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Украинский режим сегодня, 30 октября, предпринял террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— С 8:50 до 9:50 над нашим регионом дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник. Также в это время один БПЛА сбили над Белгородчиной.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Ростовской областью сбили семь БПЛА, над Курской областью — пять, над Смоленской областью — четыре, над Брянской областью — три, над Орловской областью — три, над Белгородской областью — один.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ на воронежские предприятия.