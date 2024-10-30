ВСУ оставили позиции в Курахово

«Кураховский гарнизон противника не в лучшем положении. Сейчас часть сил отступили с позиций на Запорожском проспекте», — рассказал представитель силовых структур.
Как отмечает агентство, украинские подразделения отступают со своих позиций, оставляя раненых и собственное оружие.
Ранее в Украинском институте политики (УИП) заявили, что ВСУ при настоящей динамике на фронте могут в ближайшее время потерять юго-западную часть Донбасса. Также в УИП допустили потерю украинской армией территорий на купянском и лиманском направлениях.