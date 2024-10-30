Свердловский рэпер погиб на спецоперации в ДНР

Об этом рассказал представитель местной администрации.
Виктор родился в поселке Полуночное под Ивделем. Он учился в школе № 3, увлекался спортом, многократно становился победителем лыжных гонок и соревнований по легкой атлетике.
После окончания 9-го класса поступил в политехникум Североуральска, где получил профессию электрогазосварщика. В студенческие годы заинтересовался музыкой: писал тексты песен и исполнял их. Как рэп-исполнитель он часто участвовал в конкурсах и побеждал.
«Зимой этого года Виктор принял решение стать участником специальной военной операции. Ему присвоили звание младшего сержанта стрелка — помощника гранатометчика штурмовой роты», -рассказали в администрации Ивдельского ГО.
Погиб он 22 мая в районе населенного пункта Очеретино в ДНР. У него остались родители, брат и бабушка.
Прощание с Виктором состоится в четверг, 1 октября, с 13.30 до 14:00 по адресу: поселок Полуночное, ул. Горького 19−1. Похоронят бойца на местной кладбище.
Как сообщалось, ранее, в Каменске-Уральском 30 октября простятся с 30-летним стрелком Евгением Шатуновым, погибшим в бою за село Новгородовка в Донбассе.