Свердловский рэпер погиб на спецоперации в ДНР

После окончания 9-го класса поступил в политехникум Североуральска, где получил профессию электрогазосварщика. В студенческие годы заинтересовался музыкой: писал тексты песен и исполнял их. Как рэп-исполнитель он часто участвовал в конкурсах и побеждал.