Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку в Гудермесе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Генштаб ВСУ в Киеве был атакован, это был удар возмездия за атаку на университет спецназа в Гудермесе.
Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших не было. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме. Глава республики подчеркивал, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось.
«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. В 4:00 и в 5:30 утра ВКС МО России нанесли два удара “Геранями” по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес», — написал Кадыров.