Кадыров назвал потери ВСУ из-за удара-возмездия по Генштабу ВСУ

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, данные о потерях стали известны из перехваченных радиопереговоров украинцев.
Ночью ВКС России нанесли два удара дронами «Герань» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве, сказал Кадыров, отсюда управляли беспилотником, который утром 29 октября атаковал здание университета.
О том, что в ночь на 30 октября под удар попало одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве, сообщил в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук. Он также опубликовал фотографию с последствиями удара: видно, что была повреждена кровля здания — жестяные листы с крыши отогнуты в сторону, наверху работали пожарные.
Основное здание Генштаба ВСУ в Киеве находится в Соломенском районе по адресу: Воздухофлотский проспект, дом 6. Его построили в конце XIX века, здание использовали в качестве кадетского корпуса.
В Киеве ночью объявляли воздушную тревогу — в том числе о работе ПВО и падении обломков сообщал мэр Киева Виталий Кличко.
Атака беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе была предпринята утром 29 октября. Пострадавших во время удара не было, пожар потушили. Кадыров сообщал, что следователи начали работу на месте. Это стало первым случаем, когда дроны ударили по Чечне. В результате атаки беспилотников есть жертвы среди украинских пленных, добавил Кадыров. «На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до десяти украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал он.