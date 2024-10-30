Кадыров назвал потери ВСУ из-за удара-возмездия по Генштабу ВСУ

Атака беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе была предпринята утром 29 октября. Пострадавших во время удара не было, пожар потушили. Кадыров сообщал, что следователи начали работу на месте. Это стало первым случаем, когда дроны ударили по Чечне. В результате атаки беспилотников есть жертвы среди украинских пленных, добавил Кадыров. «На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до десяти украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал он.