Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» отразила восемь украинских контратак в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Формирования десяти бригад противника понесли потери в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное и Южный. Армейская авиация и артиллерия также нанесли удары по скоплениям сил 14 украинских бригад в Курской области.
За сутки потери ВСУ составили свыше 350 человек, 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и 25 автомобилей.
С начала боевых действий Киев потерял свыше 28 300 человек. Уничтожено 180 танков, 101 боевая машина пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Атака БПЛА в Железногорске Курской области
Обломки сбитых беспилотников упали в Железногорске Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. Это вызвало возгорание сухой травы и крыши административного здания, пожар был оперативно потушен. Губернатор напомнил жителям о риске приближения к обломкам. Минобороны сообщило, что ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами.
Дело против военных ВСУ
СК РФ возбудил уголовное дело против украинских боевиков, обстрелявших усадьбу И. Т. Викторова «Дворец для любимой» в Курской области. В результате обстрела объект культурного наследия был частично разрушен.