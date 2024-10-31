В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

Андрей Россоха родился и вырос на Донбассе, рассказал глава региона. После окончания школы успешно окончил машиностроительный колледж в Горловке и был призван на срочную военную службу, которая прошла в Крыму в подразделениях Погранслужбы. Отслужив срочную службу, он решил остаться в пограничниках.
За добросовестную и многолетнюю службу старший прапорщик Андрей Сергеевич Россоха был неоднократно отмечен ведомственными наградами. После демобилизации он некоторое время проработал в отряде ВОХР, где пригодились его знания и навыки, полученные за годы военной службы.
В 2024 году Андрей Россоха принял решение пойти защищать интересы родной страны, освобождать свой родной Донбасс. Он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был отправлен в зону проведения спецоперации.
«Он был настоящим боевым товарищем, профессиональным воином, в трудный момент способным взять на себя командование подразделением. Андрей Сергеевич Россоха геройски погиб в бою, освобождая территорию Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков», — написал Развожаев.
Андрей Романюк родился и вырос в Кустанайской области Казахской ССР, затем вместе с семьей переехал в Крым и с 1990 года постоянно проживал в Севастополе, рассказал губернатор.
Андрей был патриотом России и Севастополя, принимал участие в событиях Русской весны. С самого начала спецоперации он был нацелен на то, чтобы встать в ряды защитников своей страны.
«После оформления всех необходимых документов заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Андрей Васильевич Романюк геройски погиб, освобождая территорию Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков», — написал Развожаев.