«Нет смысла продолжать»: Военный США дал совет ВСУ после потери Селидово

«Селидово пало. С этим чрезвычайным количеством потерь, которые несёт украинская сторона как в личном составе, так и касательно территорий, конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали всё возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше», — отметил Дэвис.
Эксперт подчеркнул, что российские войска последовательно захватывают один населённый пункт за другим, и у Украины не осталось достаточных ресурсов, живой силы и боеприпасов, чтобы изменить ход событий.
Напомним, о полном освобождении Селидово Минобороны РФ сообщило 29 октября. Позже появились кадры водружения российского флага в освобождённом городе. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским соединениям и частям, которые отличились при операции освобождения.