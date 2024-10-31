Жертвами авиаударов Тель-Авива по востоку Ливана стали 19 человек

Армия обороны Израиля с помощью авиации атаковала ферму Салиби и район Беднаел в Баальбеке на территории востока Ливана. Подробности сообщаются в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения страны.
В результате погибли в Салиби 11 человек. Среди них три женщины. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести.
Еще один удар пришелся по Беднаелу. В результате погибли восемь человек — из них пять женщин.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет оказывать давление на американских политиков до выборов президента США. Сделать это позволит возможность упреждающего удара по Ирану.