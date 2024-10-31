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Небензя: военное сотрудничество РФ и КНДР проходит согласно мировому праву

Партнерство двух стран не представляет угрозы для государств региона.

Источник: Аргументы и факты

Россия и КНДР продолжают сотрудничать в военной сфере. Это партнерство оценил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, сотрудничество соответствует международному праву. Оно не представляет угрозы для государств региона.

«Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить», — указал Небензя.

Напомним, западные СМИ тиражируют слухи о том, что КНДР якобы направит свои войска в Россию для участия в боевых действиях на Украине. В Москве и Пхеньяне официально это не подтверждают.