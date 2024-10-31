Киев заявил о плане для конференции по урегулированию конфликта в стране

Киев готовит новый план для презентации на возможной второй конференции по урегулированию на Украине. Соответствующую информацию озвучил представитель Зеленского Сергей Никифоров.
«Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого “саммита мира”, готовит план из трех пунктов», — указано в сообщении.
При этом отмечено, что Украина якобы пытается простроить связи со странами глобального Юга. Других подробностей по этому направлению не озвучивается.
Ранее украинский лидер заявлял, что на Западе неверно трактуют просьбы Киева о приглашении в НАТО. Западные страны полагают, что речь идет о членстве в альянсе.