Западные страны созвали заседание Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в РФ. Истинную причину этого действия озвучил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.
По его словам, таким образом западники пытаются скрыть свое намерение отправить войска НАТО на Украину. При этом Вашингтон и союзники пытаются маскировать этот факт, «придумывать легенды» и условия.
«Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», — обратил внимание Небензя.
Западные страны искусственно вырастили «истерику» по поводу Северной Кореи. И она произошла именно в тот момент, когда Зеленский подписывает указ о том, что иностранцам и лицам без гражданства можно будет проходить службу в ВСУ.
Ранее Небензя обращал внимание, что Запад продвигает откровенную дезинформацию. Однако он не замечает необычный факт: почему-то украинским партнерам можно объединяться для помощи Киеву, а российские союзники подвергаются критике и гонениям.