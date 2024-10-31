Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных.