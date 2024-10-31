На медсестру из Омска, погибшую на СВО, было заведено уголовное дело

Год назад Галина пропала без вести, а в отношении неё возбудили уголовное дело за «самовольное оставление части и места службы». Её тело нашли через 8 месяцев, но опознать смогли только по ДНК родственников. Женщину вместе с одним из сослуживцев жестоко убили, а перед этим пытали.