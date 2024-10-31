На медсестру из Омска, погибшую на СВО, было заведено уголовное дело

Главное военное следственное управление России сообщило подробности гибели многодетной медсестры из посёлка Новомоский Омской области. Данные следственного управления публикует сайт НГС.55.
2 октября 44-летнюю Галину Костикову похоронили на родине. Сообщалось, что женщина ушла на СВО добровольно в 2022 году. Дома у неё остались дети. Как оказалось, старшему сыну 24 года, дочери 21 год и младшему ребёнку — 11 лет. Их отец также служит в зоне боевых действий.
Год назад Галина пропала без вести, а в отношении неё возбудили уголовное дело за «самовольное оставление части и места службы». Её тело нашли через 8 месяцев, но опознать смогли только по ДНК родственников. Женщину вместе с одним из сослуживцев жестоко убили, а перед этим пытали.
Уголовное дело в отношении омички прекращено после гибели женщины. Расследование её убийства продолжается.
Ранее мы писали, что в Омске впервые вручили награды отцам героев СВО. Медали «Отец солдата» удостоены три десятка омичей.