Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи в качестве наводчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой штурмовой роты. Виктору Чимитову был 41 год, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил мэр района Геннадий Осодоев в своем тг-канале (18+), Виктор Гомбоевич родился 27 октября 1982 года в Улан-Удэ. После его рождения семья переехала в село Жаргай Черемховского района, а в 1991 году — в поселок Усть-Ордынский. Виктор Чимитов учился в Усть-Ордынской СОШ № 2, в 1997 году поступил в ПУ-59.
После учебы проходил срочную службу в рядах ВС РФ. Демобилизовавшись, женился, у пары появились сын и дочь. Виктор Гомбоевич в основном работал вахтовым методом.
Мужчина отправился в зону спецоперации в качестве добровольца 15 августа этого года.