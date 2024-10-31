Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Как сообщил мэр района Геннадий Осодоев в своем тг-канале (18+), Виктор Гомбоевич родился 27 октября 1982 года в Улан-Удэ. После его рождения семья переехала в село Жаргай Черемховского района, а в 1991 году — в поселок Усть-Ордынский. Виктор Чимитов учился в Усть-Ордынской СОШ № 2, в 1997 году поступил в ПУ-59.