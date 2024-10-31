Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Мужчина отправился за «ленточку» в качестве добровольца.

Источник: IrkutskMedia.ru

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи в качестве наводчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой штурмовой роты. Виктору Чимитову был 41 год, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил мэр района Геннадий Осодоев в своем тг-канале (18+), Виктор Гомбоевич родился 27 октября 1982 года в Улан-Удэ. После его рождения семья переехала в село Жаргай Черемховского района, а в 1991 году — в поселок Усть-Ордынский. Виктор Чимитов учился в Усть-Ордынской СОШ № 2, в 1997 году поступил в ПУ-59.

После учебы проходил срочную службу в рядах ВС РФ. Демобилизовавшись, женился, у пары появились сын и дочь. Виктор Гомбоевич в основном работал вахтовым методом.

Мужчина отправился в зону спецоперации в качестве добровольца 15 августа этого года.